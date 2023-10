Diego, Riccardo, e Nicolas, che hanno tra i 13 e i 15 anni, sono scomparsi da Pescara. I tre ragazzini sono stati avvistati su un Frecciarossa diretto a Milano.

Pescara, scomparsi tre ragazzini tra i 13 e i 15 anni: avvistati su un Frecciarossa diretto a Milano

Tre ragazzini sono scomparsi nella mattinata di mercoledì 25 ottobre da Pescara. Sono Diego, di 13 anni, Riccardo, di 15 anni, e Nicolas, di 13 anni. Non sono andati a scuola e sono stati avvistati su un treno diretto a Milano, come testimonia un fotogramma delle immagini di videosorveglianza della stazione di Pescara diffuso dalla Polizia Ferroviaria. Del caso si è occupata anche la trasmissione Chi l’ha visto, lanciando l’appello di Elisabetta, la mamma di Riccardo, e di Ornella, la madre di Diego, che sono intervenute al telefono in diretta. La mamma di Riccardo ha spiegato che il giovane è uscito regolarmente da casa per andare a scuola. Intorno alle 11.30 è stata avvertita dal marito che le ha chiesto di controllare se il figlio era a scuola e con alcune mamme hanno scoperto che i tre ragazzi non si erano presentati in classe. Alle ore 15, quando i ragazzi sarebbero dovuti rientrare a casa, i genitori hanno denunciato la scomparsa.

Pescara, scomparsi tre ragazzini tra i 13 e i 15 anni: l’avvistamento

Secondo le testimonianze, sarebbero stati riconosciuti dalle immagini di videosorveglianza della stazione di Pescara e poi avvistati su un Frecciarossa diretto a Milano, partito dall’Abruzzo alle 8.10. Ad avvistarli una ragazza che era sullo stesso treno ed è scesa a Bologna. Un’altra persona ha riferito di averli visti su un treno della metropolitana di Milano e di averli accompagnati alla fermata di piazza del Duomo. Quest’ultima avrebbe parlato con i tre ragazzi, che le hanno riferito di essere di Pescara. Dal racconto dei genitori non si esclude che possano essere andati ad un evento di moto o ad un concerto di qualche cantante rap.