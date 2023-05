Pescatore attaccato da uno squalo tigre alle Hawaii: il video della scena

Tragedia scampata al largo delle isole Hawaii. Un pescatore è stato attaccato da uno squalo tigre mentre era a bordo del suo kayak. Il video girato dall’uomo con la GoPro è diventato virale sul web in pochi minuti facendo il giro del mondo.

Allontanato lo squalo, ha continuato a pescare

Si chiama Scott Haraguchi il pescatore miracolato che venerdì scorso si trovava oltre un miglio al largo di Kualoa a Windward Oahu, quando senza volerlo ha filmato momenti strazianti che sarebbero potuti essere gli ultimi della sua vita. Come da lui stesso riferito all’emittente televisiva KITV, l’uomo aveva lasciato accidentalmente accesa la GoPro dopo aver filmato la cattura di un pesce. Riguardo l’attacco dello squalo, Haraguchi ha raccontato: «Ho sentito un sibilo simile a quello di una barca che si dirigeva verso di me senza il motore, ho guardato in alto e ho visto questa grossa cosa marrone. Il mio cervello ha pensato che fosse una tartaruga, ma poi, dopo che mi ha colpito, ho capito che era uno squalo tigre». Senza rendersi davvero conto del pericolo in cui era incappato, il pescatore ha detto poi di essere riuscito ad allontanare lo squalo dal suo kayak e di aver proseguito la pesca. Solo riguardando il video sulla GoPro una volta a casa, si è reso conto di cosa avesse rischiato.

Non è stato un caso isolato

Stando sempre a quanto raccontato da Haraguchi, è probabile che lo squalo abbia scambiato la sua barca per una preda, dato che aveva notato una foca ferita nei pressi della zona dell’aggressione. Non è la prima volta che in quella zona pescatori e turisti vengono sorpresi dagli squali, talvolta anche con conseguenze ben più gravi di quelle che sono toccate a Haraguchi: a gennaio del 2021 la 19enne Kaelah Marlow è stata uccisa da uno squalo mentre nuotava nella vicina Waihi Beach. Otto anni prima una sorte simile era toccata al nuotatore Adam Strange, ucciso a 47 anni da un attacco che ha coinvolto diversi squali a Muriwai Beach a West Auckland.