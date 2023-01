Pesciolini d'argento: come eliminarli naturalmente

Per allontanare ed eliminare i pesciolini d'argento dalla casa, vi sono rimedi naturali come la lavanda e un repellente tecnologico efficace.

Mentre si legge il giornale può capitare di notare delle macchie o pagine rosicchiate. La colpa è dovuta a degli insetti come i pesciolini d’argento che si insinuano in casa creando un po’ di trambusto. Sono insetti piccoli e innocui, ma fastidiosi e disgustosi a vedersi che si possono allontanare con i giusti rimedi naturali.

Pesciolini d’argento

Può capitare, mentre si riordina la credenza o la dispensa della propria casa, di trovare degli insetti dall’aspetto non propriamente gradevole. Si tratta dei pesciolini d’argento, noti anche come pesciolini della polvere, del legno o del bagno, a seconda dell’habitat dove si trovano dal momento che prediligono queste zone della casa.

Nelle abitazioni e appartamenti sono disseminati un po’ ovunque: dalla carta da parati, dietro ai quadri, ma anche in tessuti come il cotone. Non amano la luce e gli angoli chiari, per questa ragione è sempre più facile trovarli in angoli umidi e bui come scantinati e garage oppure in quegli ambienti che sono un po’ in disuso e non si usano da tempo.

Sono piccoli e innocui, quindi senza nessun problema per l’uomo, ma hanno un aspetto che può causare qualche repulsione all’essere umano per cui risultano alquanto sgradevoli. Sono insetti che si caratterizzano per le antenne molto lunghe, così come il corpo e di colore argentato, da qui il nome di pesciolini d’argento, appunto.

Tendono a essere particolarmente attivi durante le ore notturne, dal momento che rifuggono la luce. Hanno movimenti molto rapidi per cui riescono a nascondersi e mimetizzarsi molto velocemente. A differenza di altri insetti in commercio, sono molto longevi e prolifici al punto che la loro vita dura fino a 3 anni. Possono anche stare mesi senza cibo, per cui allontanarli da casa può essere difficile.

Pesciolini d’argento: rimedi naturali

In casa possono trovarsi un po’ ovunque e sono particolarmente ghiotti di sostanze zuccherine e amidi, per cui si possono nascondere in zone dove trovare questi alimenti per nutrirsi. Per poter allontanare in modo naturale i pesciolini d’argento da casa, ci sono alcuni rimedi e soluzioni naturali che possono sicuramente rivelarsi particolarmente efficaci.

Qualora ci si accorgesse che questi insetti hanno invaso l’appartamento, è bene trovare qualcosa per sbarazzarsene e allontanarli immediatamente. Le spezie e gli oli essenziali alla lavanda, insieme alle erbe aromatiche come l’allora sono un ottimo rimedio naturale per questi insetti dal momento che sono profumi che non amano particolarmente.

Un altro rimedio è diffondere alcune gocce di olio essenziale di menta piperita, di citronella o lavanda negli angoli dove si sa che possono nascondersi oppure nei libri o spargerle anche tra i cassetti in modo che non osino neanche avvicinarsi a questi ambienti della casa. Le bucce di cedro da sistemare in ciotole o vasetti sono un altro repellente per tenerli lontani da casa.

Una soluzione altrettanto valida è un composto da preparare a base di patate grattugiate insieme a una miscela di zucchero e acido borico è considerato una arma infallibile contro questi insetti in modo da non averli più in casa e tenerli lontano da qualsiasi angolo.

Pesciolini d’argento: miglior repellente

Oltre ai rimedi e consigli forniti, vi è un altro repellente altrettanto efficace e funzionante per allontanare ed eliminare i pesciolini d’argento dalla propria abitazione. Un repellente diverso dal solito perché si tratta di Ecopest Home, un dispositivo che grazie agli ultrasuoni aiuta a tenerli lontani in modo semplice e immediato.

Un dispositivo che funziona con la doppia interferenza magnetica e gli ultrasuoni inudibili all’orecchio umano, ma che costituiscono una arma per questi insetti che neanche si avvicinano alla casa garantendo così un ambiente accogliente senza nessun disturbo. Un prodotto dalle dimensioni contenute e poco ingombranti, ma di grande impatto.

Non è nocivo per gli esseri umani e animali domestici. Fornisce la giusta protezione grazie a un raggio d’azione di 250 metri quadrati. Facile da usare dal momento che basta collegarlo alla presa elettrica per riuscire a liberarsi per sempre, non solo dei pesciolini d’argento, ma anche di una serie di altri insetti come mosche, vespe, scutigere, compreso i roditori.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecopest Home si distingue da altri repellenti perché naturale, privo di effetti che possano essere dannosi per l’organismo. Una valida alternativa ai pesticidi e insetticidi che si vendono in commercio. Risulta poi essere silenzioso dal momento che non disturba, inodore, non emette odori al momento dell’accensione ed ecologico perché non inquinante.

Un dispositivo dall’investimento economico e facile da ordinare perché la sua formula esclusiva e originale è acquistabile soltanto cliccando qui sul sito ufficiale del prodotto dove il consumatore interessato compila il form con i dati personali compreso il telefono. In questo modo attiva la promozione di due confezioni di Ecopest Home a 49,90€ invece di 98 con pagamento possibile tramite Paypal, carta di credito o contanti al corriere direttamente alla consegna.

