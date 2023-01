Pesciolini d'argento: cosa sono e come allontanarli da casa

Per evitare che insetti come i pesciolini d'argento entrino in casa, bisogna controllare le pareti dove possono annidarsi e cibarsi.

Se nei libri o giornali che si sta leggendo si notano dei tagli o delle irregolarità oppure macchie gialle tra le lenzuola o la biancheria è sicuramente colpa dei pesciolini d’argento, insetti che si insinuano nelle abitazioni perché attratti da alcune sostanze. Scopriamo cosa sono e come tenerli lontano da casa.

Pesciolini d’argento

Noti con il nome scientifico di Lepisma Saccharina, i pesciolini d’argento sono degli insetti che si presentano con un aspetto non particolarmente gradevole a vedersi, anche se totalmente innocui per l’uomo dal momento che non causano nessun tipo di problema. In casa sono presenti un po’ ovunque e si possono trovare in ogni angolo.

Si chiamano Saccharina, proprio perché amano molto gli zuccheri, gli amidi per la precisione di cui questo vermetto tende a nutrirsi per sostentarsi e sopravvivere. Gli amidi sono presenti dappertutto in casa: nella carta da parati, nel legno, nella colla, nella carta dei libri, ma anche in alcuni tessuti come il cotone. Sono proprio questi gli elementi di cui sono ghiotti questi insetti.

A differenza di quello che si potrebbe intuire dal nome, non sono pesciolini, ma il loro aspetto è molto simile a dei vermi con zampe e antenne molto lunghe. Sono detti pesciolini proprio perché guizzano, ovvero continuare a strisciare continuamente negli angoli della casa e tra gli oggetti e d’argento per il colore bianco – grigiastro.

Hanno un corpo piatto a scaglie che sembrano delle squame e vicino alla coda hanno delle lunghe appendici. Sono di colore blu scuro, grigio o anche blu con sfumature argentee, da qui il nome di pesciolini d’argento, appunto. Sono insetti molto longevi al punto che arrivano a vivere anche fino a 8 anni.

Pesciolini d’argento in casa: cause

Gli insetti come i pesciolini d’argento, che sono poco più grandi di un chicco di riso, stanno molto bene nelle case e appartamenti dove è possibile trovarli dietro ai quadri appesi alle pareti, soprattutto con il fondo di carta gialla e trovano anche un buon rifugio in mezzo alla biancheria che si consiglia di controllare spesso.

Non amano la luce per cui è possibile che si annidino nelle fessure o intercapedini delle porte, sul fondo di un cassetto, ma anche negli armadi o in alcuni oggetti che non sono usati da parecchio tempo. L’abitazione è il loro luogo prediletto dal momento che amano gli ambienti umidi che non sono troppo ventilati oppure poco illuminati.

Per questa ragione, le cantine, i garage, ma anche dietro i quadri sono le aree maggiormente predilette dai pesciolini d’argento. In casa sono presenti perché amano nutrirsi di amidi, sostanze presenti in diversi oggetti in casa quali rilegature di libri, ma anche sotto gli elettrodomestici o le fessure.

Nel caso in cui non riuscissero a trovare dei cibi e delle sostanze zuccherine, possono rosicchiare indumenti e accessori in cotone, lino, seta o pelle. La casa è il loro ambiente prediletto perché qui sono certi di trovare del cibo e possono anche nascondersi vicino ai mobili, tavoli o lavandini e dietro i battiscopa dove spesso fanno il nido.

Pesciolini d’argento: miglior rimedio

Per tenere lontano i pesciolini d’argento dalla casa ed evitare la loro presenza, è bene affidarsi a metodi che siano duraturi ed efficaci nel tempo. Il repellente Ecopest Home corrisponde perfettamente a questa descrizione poiché grazie agli ultrasuoni e interferenza magnetica permette di eliminarli definitivamente evitando l’uso di rimedi quali pesticidi che sono dannosi.

Una soluzione che non richiede grandi sforzi economici, ma è un investimento che tutti possono permettersi, di forte impatto. Una soluzione comoda, dalle dimensioni contenute che è adatto epr tutte le tasche. Un prodotto di ultima generazione realizzato da un team di esperti e professionisti del settore che rende la casa un luogo accogliente e ospitale.

Per fare in modo che questo dispositivo funzioni bisogna semplicemente collegarlo alla presa elettrica. Un repellente tecnologico sicuro sia per gli esseri umani che animali domestici. Ha un raggio di copertura di 250 metri quadrati fornendo una protezione h24 per tutti i giorni della settimana. Non ha bisogno di nessun additivo chimico.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ecologico, non causa danni all’ambiente. Inodore e silenzioso senza disturbare o emanare cattivi odori quando si accende. Ecopest Home funziona molto bene per tenere lontano insetti come cimici, ragni, vespe, ma anche roditori.

Per poter acquistare questo dispositivo esclusivo e originale, evitando le imitazioni, bisogna semplicemente collegarsi ciccando qui per il sito ufficiale del prodotto poiché non reperibile nei negozi o siti Internet. Si riempie il modulo con i dati per essere poi contattato da un operatore che fornisce ulteriori dettagli e conferma l’ordine. Ecopest Home è in costo promozionale a 49,90€ per due dispositivi invece di 98 con pagamento tramite contanti, Paypal e carta di credito.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.