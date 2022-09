Pesciolini d’argento in casa: come allontanarli senza pesticidi

I pesciolini d'argento sono molto bravi a nascondersi, ma per fortuna noi abbiamo le giuste soluzioni naturali per allontanarli per sempre da noi.

Pesciolini d’argento in casa

I pesciolini d’argento sono tra le specie più insidiose di insetti che potrebbero invadere le nostre case. Simili nella forma e nei movimenti ad un pesce vero e proprio, i pesciolini d’argento non rappresentano un pericolo per la salute umana, poiché non sono vettori di infezioni e non mordono. Tuttavia, questi invasori potrebbero danneggiare i nostri effetti personali, come i libri o la carta da parati, e le loro squame potrebbero mescolarsi alla polvere ed innescare reazioni allergiche nell’uomo.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare i pesciolini d’argento definitivamente dalle nostre case, come impedire loro il libero accesso e come agire utilizzando soluzioni naturali, alternative a quelle chimiche, così da proteggere la nostra salute.

Pesciolini d’argento in casa: cause

Riparare le guarnizioni di porte e finestre danneggiate, controllare i livelli di umidità in casa e pulire regolarmente anche l’angolo più remoto sono strategie da adottare regolarmente nella speranza di tenere i pesciolini d’argento lontano da noi e dalle nostre case.

Cibo e acqua, elementi che in una casa non mancano mai, sono la ragione per cui i pesciolini d’argento diventano nostri ospiti indesiderati. Adottare le giuste strategie, come quelle appena menzionate, dunque, è fondamentale, ma potrebbe non bastare ed ecco perché abbiamo bisogno di una soluzione che sia efficace al 100%.

Pesciolini d’argento in casa: rimedi naturali

Esistono diverse soluzioni naturali alternative ai pesticidi chimici sulle quali possiamo contare per pulire e mantenere pulite le nostre case. Tuttavia, sebbene naturali, le soluzioni presenti in commercio non sono tutte uguali. Alcune, possono funzionare, ma solo per un breve periodo di tempo, altre non funzionano affatto. La ragione di tale inefficienza, probabilmente, è da ricercare nelle modalità di funzionamento di queste soluzioni.

Ecopest è la prima soluzione grazie alla quale allontanare dalle nostre case i pesciolini d’argento ed impedire che questi abbiano libero accesso. Progettata con lo scopo di liberare le nostre abitazioni anche dai ragni, le zanzare, le mosche, le formiche, gli scarafaggi e altri insetti, Ecopest rende le nostre case un ambiente rumoroso per gli insetti, grazie all’emanazione di ultrasuoni a bassa frequenza ed interferenza magnetica, al punto che questi andranno via di loro spontanea volontà.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e di ricaricare la batteria attraverso la presa USB in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.