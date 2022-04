Peskov: “Dialogo con gli europei dopo la sbornia di bourbon americano”

L'ironia di Dmitry Peskov durante un'intervista: “Il dialogo con gli europei riprenderà solo dopo la sbornia di bourbon americano ma ci vorrà molto tempo"

Per Dmitry Peskov non ci sono possibilità di deroga: “Il dialogo di Mosca con gli europei” sarà possibile solo “dopo la sbornia di bourbon americano”. Nelle ore della controffensiva ucraina in territorio russo e dei nuovi rapimenti dei soldati di Mosca in danno di amministratori “nemici” il portavoce del Cremlino ironizza sul rapporto Ue-Usa.

Peskov lo ha detto senza mezzi termini nel corso di una intervista ad un programma televisivo nazionale che è stata ripresa dalla Tass. Ha detto il portavoce di Vladimir Putin: “Quando gli europei diventeranno un po’ sobri dal bourbon americano, poi quando penseranno che dovremmo occuparci noi stessi del destino del nostro continente, dell’Europa, persino dell’Eurasia, allora verrà il momento di rivalutare le nostre relazioni ed entrare in uno stato di dialogo”.

Peskov: “Dialogo con gli europei dopo la sbornia”

Poi ha chiosato a metà fra ironia ed amarezza: “Questa non è una prospettiva a breve termine, ci vorrà del tempo”. Intanto, sul fronte operativo resta il “giallo” dell’attacco ucraino con elicotteri a Belgorod. I due velivoli di Kiev sarebbero riuciti a volare indenni per 40 chilometri oltre le linee nemiche e fra “casus belli” innescato da Mosca per giustificare una rottura delle trattative e propaganda i dati empirici sono davvero pochi.

I russi rapiscono un altro sindaco ma perdono una città

Tutto questo mentre le truppe russe hanno rapito un altro amministratore locale, Oleksiy ShibayevIl vice sindaco di Nova Sloboda, nella regione settentrionale di Sumy. A denunciarlo alla Bbc il governatore Dmytro Zhyvytskyi. La controffensiva ucraina comunque non si sarebbe arrestata e le truppe di Kiev hanno riconquistato la città di Brovary, almeno secondo quanto dichiarato dal sindaco: “Gli occupanti russi se ne sono andati praticamente da tutta Brovary”.