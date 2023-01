Pesta a sangue anziano senza motivo, fermato 24enne con problemi psichici

Per lui un'accusa di tentato omicidio dopo che ha pestato a sangue anziano senza motivo, fermato in strada a Pisa un 24enne con problemi psichici

Da quanto si apprende il fermato si è avventato come una furia sulla sua vittima ed ha ferito anche un uomo intervenuto a difendere un 74enne. Tutto è accaduto a Pisa nel pomeriggio del 9 gennaio quando il giovane, che era in attesa di essere visitato, è sceso in strada e “senza motivo ha pestato a sangue un uomo di 74 anni, a lui sconosciuto, ora in coma”, come spiega AdnKronos.

Pesta a sangue anziano senza motivo

Il 24enne ha picchiato un 36enne che era intervenuto in soccorso della vittima prima di essere arrestato poco dopo dalla polizia. Su di lui grava una ipotesi di reato per tentato omicidio e lesioni gravissime. Ad intervenire le pattuglie della Squadra Volanti e della Squadra Mobile della Questura. L’allarme era stato lanciato da via Bovio per una aggressione in strada ai di un anziano. Le volanti hanno cinturato la zona e bloccato, in una traversa un giovane in fuga inseguito a distanza da un 36enne del luogo.

Il fermo e i soccorsi per la vittima anziana

A quel punto i poliziotti hanno fermato il giovane e soccorso il pensionato allertando il 118. Secondo i media l’aggressore è un toscano di fuori provincia, con “conclamati problemi di natura psichiatrica”, che “era stato portato dal padre in visita in quella zona”. Pare che il 24enne sia sfuggito al “controllo” del genitore mentre costui era andato in bagno. L’anziano aggredito è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Cisanello, dove si trova in coma.