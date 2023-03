Pestaggio a sfondo razziale a Roma

Tre ragazzi sono stati arrestati per il pestaggio a sfondo razziale e rapina aggravata

3 arresti per pestaggio a sfondo razziale

Il 13 novembre del 2022 un uomo di origini bengalesi è stato prima insultato e poi ha subito un pestaggio a sfondo razziale con calci e pugni.

I carabinieri hanno arrestato tre ragazzi, di cui due minorenni. Il reato di cui sono accusati sono lesioni personali con finalità di discriminazione e odio razziale e rapina aggravata.

L’indagine è partita dalla Procura ordinaria ed è stata coordinata da Giovanni Conzo, procuratore aggiunto.

Le forze dell’ordine avevano prestato soccorso all’uomo di origini bengalesi in piazza d’Aracoeli.

Come sono accaduti i fatti

L’uomo era salito sull’autobus alla fine della sua giornata lavorativa in un ristorante. Si è poi seduto di fronte al gruppo di ragazzi i quali avevano infastidito già altri passeggeri. I tre si sono accaniti sull’uomo con offese razziste e denigratorie. Il gruppo ha continuato ad aggredire l’uomo con un pestaggio a sfondo razziale. Uno dei tre ha sputato in faccia all’uomo e lo ha colpito in volto con un pugno.

L’autista dell’autobus ha fatto scendere i tre

L’autista del mezzo ha dovuto interrompere la corsa alla fermata di Aracoeli per far scendere i tre. Quando il guidatore ha aperto le porte dell’autobus i ragazzi hanno continuato a picchiare l’uomo bengalese con calci e pugni nonostante fosse già a terra inerme. Prima di scappare, uno dei tre gli ha rubato lo smartphone.

