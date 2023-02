Sembra ci siano già due indagati – non ancora confermati – responsabili del violento pestaggio avvenuto nel tardo pomeriggio dello scorso 20 dicembre nel Giardino Valentino di Piazza Primo Maggio a Leini, piccolo comune piemontese poco distante da Torino.

I carabinieri della compagnia di Venaria Reale stanno proseguendo le indagini per identificare gli ulteriori responsabili.

La vittima del pestaggio

La vittima del pestaggio è un ragazzo di 15 anni residente in un paese vicino Leini. Dopo essere stato ricoverato prima all’ospedale di Ciriè e poi al San Giovanni Bosco di Torino, da cui era partita la segnalazione alle forze dell’ordine, ad oggi il povero ragazzo porta ancora le conseguenze della brutale aggressione.

Le dinamiche del pestaggio

Da quanto emerge dalla denuncia presentata dalla vittima, si è trattato di un’aggressione immotivata da parte di una baby gang composta da suoi coetanei. Il 15enne stava passeggiando tranquillamente con la sua ragazza, quando all’improvviso qualcuno lo ha prima colpito alle spalle con un violento pugno in testa e poi ha continuato a infierire con calci e pugni mentre lui era a terra privo di sensi.

Anche la ragazza del 15enne è stata spintonata e non ha avuto modo di soccorrere il fidanzato prima che tutto fosse finito.

La vittima ha raccontato che non era in corso nessuno screzio con i suoi aggressori, se non un diverbio di poco conto risalente a qualche mese prima.

Pestaggio: forma di violenza giovanile troppo diffusa

Purtroppo negli ultimi tempi si sentono sempre più notizie di cronaca con al centro varie forme di violanze messe in atto proprio da giovani e giovanissimi.

E tra queste il pestaggio è sempre più brutale e diffuso, come quello furioso fra ragazzine alla fermata dell’autobus avvenuto poche settimane fa a Scicli, in Sicilia.

I ragazzi sembrano ormai fuori controllo e si sentono sempre più autorizzati a risolvere i loro eventuali dissapori ricorrendo alla violenza, feroce e incontrollata.