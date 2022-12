Pestaggio in un locale a Londra: giovane italiano in coma

Pestaggio in un locale a Londra: giovane italiano in coma

Pestaggio in un locale a Londra: giovane italiano in coma

Marco Pannone, 25enne italiano, è finito in coma dopo un pestaggio avvenuto in un locale di Londra. La famiglia è stata avvisata da un amico.

Marco Pannone, ragazzo italiano di 25 anni, è stato coinvolto in un pestaggio avvenuto in un pub di Londra ed è finito in coma.

Un amico del giovane ha avvisato la famiglia tramite Facebook.

Pestaggio in un locale a Londra: giovane italiano in coma

Marco Pannone, un ragazzo di 25 anni, originario di Fondi, in provincia di Latina, è rimasto coinvolto in un pestaggio avvenuto davanti ad un pub di Londra, nella notte tra venerdì e sabato. Il giovane ha subito una vera e propria aggressione. Dopo essere stato colpito ripetutamente a pugni, il 25enne è stato lasciato a terra, agonizzante, sul retro del locale.

Il ragazzo al momento si trova in coma ricoverato nel reparto di terapia intensiva del King’s College Hospital.

Il messaggio scioccante alla famiglia

La famiglia è stata avvisata il sabato mattino, verso le 10, con un messaggio scioccante su Facebook, mandato da un amico del giovane. Il messaggio è arrivato sul profilo della sorella maggiore ed è stato scritto solo che Marco era stato aggredito ed era stato portato in ospedale e che stava molto male.

Lo zio del 25enne è immediatamente partito per Londra, seguito dopo qualche ora dai genitori. “Appena atterrato sono andato in ospedale. Una dottoressa gentile mi ha spiegato che le condizioni di Marco sono molto gravi, che è arrivato in condizioni disperate e hanno dovuto asportare una parte di calotta cranica per cercare di ridurre la pressione e salvargli la vita” ha spiegato lo zio.