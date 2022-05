Peste suina a Roma, Costa: ristabilire equilibrio ambientale

Roma, 18 mag. (askanews) – “Proprio ieri è stata firmata una ordinanza del commissario che va a definire la zona rossa, all’interno di questa area sono state regolamentate una serie di attività per contenere la diffusione della peste suina, consapevoli che dobbiamo tutelare un comparto importante in Italia come quello suinicolo che fattura oltre 7 miliardi”. Lo ha annunciato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a margine del Simposio “Occhio e Nutrizione” in apertura del 19esimo Congresso Internazionale della Società Oftalmologica Italiana (Soi) che si apre oggi a Roma.

“Ma c’è anche un’emergenza – ha aggiunto – la troppa presenza di cinghiali nel nostro territorio. Proprio ieri abbiamo annunciato la nascita di una unità di crisi tra i cui compiti avrà quello di redigere un piano per prevedere l’abbattimento e la sensibile riduzione della presenza di cinghiali nel nostro territorio. Dobbiamo ristabilire un equilibrio ambientale nel nostro territorio che oggi non c’è più”.