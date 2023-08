Peste suina: De Carlo (Fdi), 'bene incontro, responsabilità scelte precedenti'

Roma, 31 ago. (Adnkronos) – "Bene il tavolo di oggi pomeriggio svoltosi al ministero della Difesa con le associazioni di categoria al quale erano rappresentati ben tre ministeri, con la partecipazione del ministro Lollobrigida, il sottosegretario alla Sanità Gemmato e il ministro Crosetto, che ha messo a disposizione personale dell’esercito per fronteggiare la Psa". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Luca De Carlo.

"Il governo attuale – prosegue -, dunque, affronta concretamente il problema che si è palesato in Piemonte il 7 gennaio 2022 ma che già dal 2018 aveva fatto registrare in Italia condizioni esplosive, dato che si contavano sette cinghiali per Km quadrato contro uno del resto d’Europa. Il problema attuale, quindi, non è tanto figlio della diffusione continentale ma dal fatto che è stato consentito alla popolazione di cinghiali di crescere a dismisura senza alcun senso logico e consentendo la creazione di un ambiente ideale per la diffusione repentina della peste suina alla quale, è conseguita". "Il problema è culturale perché si è consentito a una specie animale, che non è in alcun modo funzionale all’ecosistema, di svilupparsi e proliferare senza freni e senza predatori. E la colpa è delle scelte di chi ci ha preceduto", conclude De Carlo.