Pesto genovese Pastificio Novella Sas ritirato per possibile contaminazione microbiologica

In data 15 giugno 2021, un lotto di pesto genovese Pastificio Novella Sas è stato richiamato dal mercato per possibile contaminazione microbiologica.

Nella giornata di martedì 15 giugno, è stato diramato un avviso di richiamo per comunicare l’immediato ritiro dal mercato di un lotto di pesto genovese Pastificio Novella Sas per possibile contaminazione biologica.

Pesto genovese Pastificio Novella Sas richiamato dal mercato

Un lotto di pesto alla genovese fresco a marchio Pastificio Novella Sas è stato soggetto a ritiro dal mercato italiano in seguito alla scoperta che potrebbe presentare un elevato rischio di contaminazione microbiologica.

L’avviso di richiamo, datato martedì 15 giugno 2021, è stato diramato dalla catena di supermercati Esselunga ed è stato pubblicato nella sezione allerte e richiami del sito web ufficiale dell’azienda attiva nel settore della distribuzione alimentare.

Al momento, l’avviso di richiamo non è ancora apparso nell’apposita sezione del portale del Ministero della Salute italiano.

Pesto genovese Pastificio Novella Sas, il lotto richiamato

Il prodotto soggetto al ritiro dal mercato è noto con la denominazione di vendita “Pesto genovese senza aglio”.

Il marchio del prodotto, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato e il nome del produttore sono sempre indicati come “Pastificio Novella Sas”.

Il marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore, invece, è indicato come CE IT V7J8P.

Lo stabilimento di produzione ha sede in via Caorsi, civico 6.

Il bene alimentare viene venduto in confezioni da 130 grammi mentre il lotto da restituire in caso di acquisto è indicato con la sigla L171 e coincide con tutte le confezioni che presentano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione corrispondente al 19/06/2021.

Pesto genovese Pastificio Novella Sas, possibile contaminazione microbiologica

Il motivo del richiamo, riconducibile a un possibile rischio di contaminazione biologica, è stato descritto nei seguenti termini: “Prodotto non conforme ai criteri di sicurezza alimentare di cui al Reg. 2073/05”.

A proposito delle istruzioni fornite ai cittadini che dovessero rendersi conto di essere in possesso del prodotto, poi, l’avviso di richiamo pubblicato online dal Ministero della Salute specifica, nelle avvertenze, quanto segue: “Informazioni per il consumatore: i consumatori in possesso di questo lotto sono invitati a riportare il prodotto in questione al punto vendita. Per informazioni contattare direttamente il Pastificio Novella allo 0185/700.812”.