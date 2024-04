Pet dog therapy, quando ai bambini in ospedale "Basta una zampa"

Milano, (askanews) - Spezza le lunghe giornate in cura, distrae dalla noia, allevia la sofferenza. Per i bambini ricoverati qualche ora in compagnia di un cane non è solo una piccola gioia ma produce anche un positivo effetto terapeutico, migliorando lo stato di salute psico-fisico. Per questo l'os...

Milano, (askanews) – Spezza le lunghe giornate in cura, distrae dalla noia, allevia la sofferenza. Per i bambini ricoverati qualche ora in compagnia di un cane non è solo una piccola gioia ma produce anche un positivo effetto terapeutico, migliorando lo stato di salute psico-fisico. Per questo l’ospedale San Paolo di Milano ha deciso di ospitare nel suo reparto pediatrico il progetto “Basta una zampa”, che grazie alla Onlus “For a Smile” che l’ha ideato e al sostegno di Elanco, ha portato la Dog Pet Therapy in corsia.

“Se sta bene un animale da affezione stanno bene anche le persone che stanno accanto agli animali d’affezione – afferma Mario Andreoli, general manager di Elanco Italia – Questo si può vedere molto facilmente nella Pet therapy. Noi in Elanco siamo contenti di supportare questa iniziativa di Pet Therapy all’ospedale San Paolo di Milano: portiamo i cagnolini come questa bellissima Connie, vengono a distrarre, a giocare con i bambini che si trovano nel reparto pediatrico. E veramente fa la differenza: i bambini si distraggono, non pensano di essere in ospedale e passano una giornata che potenzialmente potrebbe essere un po’ stressogena e invece è in un ambiente molto divertente”.

Per i bambini l’ospedale diventa un po’ casa. Giuseppe Banderali, direttore Pediatria e Neonatologia ospedale San Paolo di Milano: “L’ospedale San Paolo accoglie un’iniziativa del genere perché vogliamo curare i bambini a 360 gradi rendendo ricovero dei nostri piccoli pazienti più idoneo a quello che loro meritano, cioè avere un ambiente ospedaliero come a casa, con i loro amici che sono i cani vicini a loro. Possono venire a trovarli ci sono i cani del progetto For a smile che vengono proprio settimanalmente a incontrarli e direi che è una gioia per loro e posso dire anche per noi”.

Avere accanto un’animale d’affezione può avere un effetto terapeutico. “Ci sono tanti dati scientifici – prosegue Banderali – che dimostrano che l’animale domestico, il cane, anche il gatto, creano a livello di famiglia un ambiente positivo sia per i bambini ma anche molto per gli anziani, per tutti gli individui fragili diciamo tanto piùse la fragilità è accompagnata da una malattia. Allora ecco che l’animale, il cane, il gatto diventano proprio una terapia vera”.

La Campagna “Basta una zampa” ha coinvolto dalla sua nascita, nel 2017, 45mila bambini, negli ospedali e nelle scuole durante il Covid, grazie alla Onlus “For a Smile”. Ne parla la presidente e socia fondatrice Ludovica Vanni: “Condividere e condividere la gioia, si sa, è una cosa bellissima, meravigliosa anche per noi adulti. Insomma chi ha un cagnolino sa che cosa vuol dire. Insieme, con ‘Basta una zampa’, portiamo questa gioia all’ospedale, ai medici e certamente ai bambini e alle loro famiglie”.