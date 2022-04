“Pet Express”, a Riad la toelettatura per i cani si fa mobile

Roma, 21 apr. (askanews) – Al volante del suo furgoncino trasformato in una toelettatura mobile, Nayef al-Assaf, fondatore di PetEx (Pet Express), gira per le strade di Riad per proporre servizi a domicilio per la cura degli animali da compagnia. Questo imprenditore saudita di 25 anni ha avviato la sua attività durante il lockdown, ma il servizio continua ad avere successo.

“Mi è venuta l’idea durante il lockdown del Covid-19 nel 2020 – spiega ai microfoni di Afp – e come ho detto la necessità è madre dell’inventiva.

L’idea mi è venuta perché avevo bisogno di questo servizio mentre tutti i negozi dell’Arabia saudita erano chiusi. Ho pensato, perché non far arrivare il servizio al cliente e abbiamo iniziato con un furgoncino nel 2021. Ora abbiamo due furgoncini e del personale”.

Il giovane imprenditore ha unito l’amore per gli animali alla sua passione per gli affari. Si occupa lui di tutto e una volta terminato il servizio avvisa il cliente.

“Ho quattro cani ed è difficile accompagnarli tutti per una seduta in un salone di toelettatura – spiega un cliente, Talal al-Namla – trovo pratico che loro vengano da me e che i miei cani vengano lavati qui”.