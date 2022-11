Petardo esplode davanti ad albergo: vetrate in frantumi e danni evidenti in una struttura turistico-ricettiva del paese di Montenero di Bisaccia

Paura ed indagini in Molise, dove un grosso petardo esplode davanti ad albergo: vetrate in frantumi.

Il forte boato è risuonato nella notte davanti all’ingresso del “Nido Verde” a Montenero di Bisaccia, paese di origine per la cronaca dell’ex Pm di mani Pulite e politico Antonio Di Pietro.

Petardo esplode davanti ad albergo

Per la precisione il petardo è esploso nella notte appena trascorsa, quella fra il 21 ed il 22 novembre nella zona Costa Verde. I carabinieri della territoriale, allertati da proprietario e residenti, si sono immediatamente messi all’opera per risalire a cause ed autori del gesto, che più che come un “attentato” sembra essere stato, ma è tutto da verificare, il frutto di un atto di vandalismo occasionale.

Il dato è che quella forte esplosione, presumibilmente un petardo, ha fatto saltare in aria una delle vetrate dell’albergo ‘Nino Verde’.

Il forte boato e l’allarme del proprietario

A quel punto, si era intorno all’una della notte, il proprietario è accorso a constatare i danni ed ha allertato con immediatezza i Carabinieri e i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Militari ed uomini del 115 sono intervenuti per mettere in sicurezza la zona ed avviare i rilievi e le indagini sul campo per capire cosa sia successo e soprattutto perché.