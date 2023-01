Peter Gomez: "Ridicolo che siano andati al governo per tagliare le accise ma non possono"

La stoccata senza appello di Peter Gomez al team di Giorgia Meloni: "Ridicolo che siano andati al governo per tagliare le accise ma non possono farlo"

“Andati al governo per tagliare le accise”

Il punto di partenza è una nota di Confesercenti che chiede al governo di convocare le parti strutturali. Per Confesercenti i “gestori sono parte lesa”. A quel punto Tiziana Panella chiama in causa Gomez che è collegato dicendo: “Tu la risposta ce l’hai, di chi è la colpa?”.

E Gomez non si fa pregare: “Non è colpa, è responsabilità e la responsabilità è del governo. E non perché lo dico io ma perché oggi lo dice il Ministero dell’Ambiente. Gli aumenti sono stati in media di 16 centesimi al litro e noi abbiamo deciso di non tagliarne più 18″.

“Il prezzo è alto ma non altissimo”

Poi il giornalista ha incalzato: “Sicuramente ci sarà quello che in autostrada che alza il prezzo ma va detta un’altra cosa: guardate che il prezzo dei carburanti è alto ma non altissimo, nel senso che negli ultimi 4 anni ed indipendentemente dal Covid e dalla guerra lo abbiamo visto spesso intorno a questi prezzi”.