Peter Pan ODV allarga i servizi a piccoli malati oncologici del Lazio

Roma, 27 gen. (askanews) – Nasce il Progetto F.A.R.O. (Fuori dall’ospedale: Aiuto, Risorse e Orientamento), iniziativa con cui Peter Pan ODV allarga parte dei propri servizi alle famiglie con bambini e adolescenti malati di cancro che non sono ospiti delle sue case di accoglienza ma che si trovano sul territorio romano e laziale.

“L’associazione Peter Pan da 30 anni offre supporto e accoglienza a famiglie con bambini e adolescenti oncoematologici che arrivano a Roma per le proprie cure terapeutiche. Con il progetto FARO abbiamo sviluppato una collaborazione con altre realtà non-profit, tra cui Fondazione Soleterre e Aimac e presentato un progetto per portare i servizi già offerti da Peter Pan alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti che vivono nel territorio, e che hanno bisogno di supporto psicologico, navette solidali per i centri di cura, orientamento burocratico e sui diritti delle famiglie che si trovano ad affrontare un percorso in oncoematologia”, ha spiegato nel video Ferdinando Ricci, direttore generale Peter Pan ODV, a margine della presentazione dell’iniziativa a Roma.

Alle famiglie che vivono a Roma e nel Lazio e che hanno bambini e adolescenti con una diagnosi di tumore, sarà dunque offerto: un presidio territoriale dedicato e il numero verde 800600604 della “Linea Faro”, ai quali rivolgersi per avere informazioni specifiche e attivare i servizi; supporto psicologico sia per i bambini e per gli adolescenti che per l’intera famiglia; uno sportello socio-giuridico per aiutare le famiglie nella scelta dei servizi e con le pratiche burocratiche e legali; un servizio di navette da e per i luoghi di cura.

Il progetto è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito delle attività di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria per i bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie previste dall’Avviso n. 1/2024.