Petr Pavel è il nuovo presidente della Repubblica Ceca

Roma, 28 gen. (askanews) – Petr Pavel sarà il prossimo presidente della Repubblica ceca. L’ex generale Nato ha battuto l’ex premier e miliardario Andrej Babis nel ballottaggio per le presidenziali che si è svolto il 27 e 28 gennaio, stando ai risultati del 75% delle schede scrutinate, e ha ironizzato:

“Devo dire che tenendo conto che Andrej Babis insisteva che non avevo esperienza politica, il risultato non è poi così male”.

Pavel prenderà il posto di Milos Zeman, quando terminerà il mandato a marzo, politico che in passato ha avuto stretti rapporti con Mosca, prima di cambiare completamente idea in seguito all’invasione russa in Ucraina.

In campagna elettorale si sono registrati momenti assurdi, come quando Pavel ha dovuto smentire la notizia della sua stessa morte che era circolata online.