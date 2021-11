New York, 26 nov. (Adnkronos) – Forte calo del petrolio a New York. A pesare sull'andamento del greggio è soprattuto la nuova variante Omicron del Covid che oggi ha pesato anche sui mercati. Il West Texas Intermediate (Wti) per gennaio ha chiuso in calo di 10,24 dollari attestandosi a 68,15 dollari al barile.