Petrolio, Biden: saranno rilasciati 50 milioni barili da riserve

Milano, 23 nov. (askanews) – Joe Biden, ha ordinato il rilascio di 50 milioni di barili di petrolio delle riserve strategiche, come parte degli sforzi per abbassare i prezzi e affrontare la mancanza di offerta. L’azione è in coordinamento con altri Paesi, tra i quali Cina, India, Giappone, Corea del Sud e Regno Unito.

Reazioni non proprio confortanti dei prezzi del petrolio, in lieve rialzo a dispetto dell’annuncio del presidente degli Stati Uniti per calmierare le quotazioni, che stanno in buona misura alimentando l’inflazione generale.

Ma la portata del rilascio, 50 milioni di barili nelle prossime settimane, secondo alcuni analisti è inferiore al previsto. Nel pomeriggio il barile di Brent, il Grigio di riferimento del Mare del Nord, ha guadagnato 55 cent a 80,25 dollari. Il West Texas Intermediate è salito di 23 cents a 76,98 dollari.