Petrolio: Opec conferma stime, domanda mondiale in crescita a 5,7 mln b/g in 2021

Roma, 13 dic. (Adnkronos) – L'Opec conferma le sue stime di crescita della domanda mondiale di petrolio per il 2021 e per il 2022. La domanda mondiale di greggio, si legge nel report mensile dell'organizzazione, dovrebbe essere in crescita di 5,7 milioni di barili al giorno nel 2021 e di 4,2 milioni di barili al giorno nel 2022.

L'impatto della nuova variante Omicron, rileva l'Opec, "dovrebbe essere lieve e di breve durata, poiché il mondo diventa meglio attrezzato per gestire il Covid-19 e le relative sfide".