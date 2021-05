Nelle giornate del 22 e del 23 maggio 2021, a Caserta si terranno due Pfizer Day riservati ai cittadini over 40 residenti nella provincia campana.

In tutta la provincia di Caserta, dopo il clamoroso successo riscosso dagli Astra Day e dai Moderna Day, verrà organizzato un doppio Pfizer Day nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 maggio.

Pfizer Day a Caserta il 22 e 23 maggio 2021

L’Azienda Sanitaria Locale di Caserta, coordinata da Ferdinando Russo, ha annunciato che nelle giornate di sabato 22 e di domenica 23 maggio, entro l’intero territorio della provincia, si terrà un doppio appuntamento vaccinale soprannominato Pfizer Day.

La provincia di Caserta è già stata tra le principali realtà regionali e nazionali a promuovere l’iniziativa degli open day destinati alla somministrazione dei vaccini sintetizzati contro il coronavirus per chiunque desiderasse ricevere il siero.

In questo contesto, quindi, sono stati realizzati prima gli Astra Day e poi i Moderna Day che hanno reso possibile l’inoculazione di migliaia di dosi di vaccino.

La prossima tappa del progetto casertano è rivolta alla distribuzione del vaccino prodotto da PfizerBioNTech e, pertanto, sono stati messi a disposizione 8 mila slot. Ciononostante, è stato comunicato che, in caso di tutto esaurito, i cittadini potranno comunque continuare a prenotarsi in regime di “overbooking” in quanto le liste verranno conservate e riutilizzate in vista di future convocazioni.

Pfizer Day a Caserta il 22 e 23 maggio 2021: chi ne ha diritto e come prenotare

La procedura relativa alla registrazione ai Pfizer Day verrà aperta ufficialmente alle ore 10:00 di giovedì 20 maggio e gli slot verranno assegnati seguendo l’ordine cronologico delle prenotazioni.

Per potersi registrare, tuttavia, è fondamentale essere residenti in uno dei differenti comuni annessi all’Azienda Sanitaria Locale di Caserta e aver compiuto i 40 anni d’età.

I Pfizer Day, infatti, sono stati riservati esclusivamente ai residenti over 40 che risiedono nel Casertano.

Dopo essersi assicurati di essere in possesso di tutti i requisiti necessari, per prenotarsi è sufficiente accedere al portale di registrazione, muniti di codice fiscale, numero di tessera sanitaria, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica.

Pfizer Day a Caserta il 22 e 23 maggio 2021: conferma dell’Asl e orari

Una volta conclusa la prenotazione del proprio slot ai Pfizer Day, infine, l’Asl si occuperà di verificare i requisiti richiesti (residenza e fascia d’età over 40) e a confermare il buon esito della registrazione. Inoltre, tramite SMS e e-mail, verrà inviato l’orario e la sede presso la quale si è stati convocati. L’email fornirà anche il modulo di consenso e il questionario da riconsegnare compilato in occasione della vaccinazione.

Le sessioni di vaccinazione partiranno alle ore 07:00 di sabato 22 maggio e si concluderanno alle ore 23:30per poi riprendere, nei medesimi orari, nella giornata di domenica 23, proseguendo fino all’esaurimento della somministrazione di tutti gli slot fissati in agenda.