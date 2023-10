Philip Morris: nel 2030 2/3 del fatturato da prodotti smoke free

Milano, 20 ott. (askanews) – L’obiettivo è ambizioso: costruire un futuro senza fumo. Una sfida che vede un player di primo piano del settore del calibro di Philip Morris International giocare un ruolo da protagonista: “E’ un obiettivo, è una visione – racconta ad askanews Stefano Volpetti, Presidente PMI Smoke-Free Inhaled Products & Chief Consumer Office -. Nel 2030 il nostro obiettivo è quello di avere due terzi del nostro fatturato in prodotti smoke-free”.

Un percorso che parte da lontano tutto focalizzato su ricerca e sviluppo: “Questo è un cammino nella direzione dei prodotti smoke free quindi di un futuro senza fumo che è iniziato in Italia, nel novembre 2014 con un lancio a Milano e nello stesso tempo un lancio a Nagoia, in Giappone – evidenzia ancora il manager -. Abbiamo investito in questi 9 anni più di 10 mld di dollari nello sviluppo, nella parte scientifica e nella parte commerciale per portare Iqos al successo che ha avuto finora, e l’intera azienda, Philip Morris International e Philip Morris Italia sono completamente focalizzate nella realizzazione di questo futuro senza fumo”.

Il messaggio che arriva da Atene, dove il gruppo ha presentato alla stampa internazionale il bilancio aggiornato della propria mission anti-fumo, è dunque un messaggio netto: “Nel nostro caso siamo molto chiari – puntualizza ancora Volpetti -: se una persona non fuma non deve iniziare a fumare, se una persona fuma deve smettere, se non smette la nostra visione è quella di cambiare e passare a delle alternative senza fumo che sono chiaramente migliori perchè liberano la combustione dall’uso della nicotina”.