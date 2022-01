Da Philip Watch a Chiara Ferragni, i migliori brand a condizioni uniche su Bluespirit.com

Acquistare i gioielli dei migliori marchi del settore velocimente e facilmente, e approfittando delle promozioni esclusive? Ci pensa Bluespirit.com

Su Bluespirit.com, nel giro di pochi tap sul proprio smartphone si possono acquistare collezioni di gioielli dei migliori marchi del settore: Festina, Kidult o Breil. Sono perfette da indossare in ogni momento della giornata e riescono ad impreziosire anche l’outfit più casual. Promozioni esclusive, che consentono di risparmiare notevolmente sui prezzi di listino ufficiali, unite a spedizioni gratuite sopra i 39 euro e ad un puntuale servizio di customer care vanno a rendere l’offerta davvero unica.

Scorrendo tra gli scaffali digitali del portale, l’utente incontra bracciali, collane, anelli, orecchini, catene, ciondoli, cavigliere e orologio donna. I bijoux sono realizzati con materie prime di alta qualità: diamanti, oro, argento, perle e pietre preziose.

Cliccando sulla sezione “Idee regalo” sono presentate moltissime opzioni che si prestano ad essere donate ad un amico, alla propria fidanzata o ad un parente in occasione di numerose ricorrenze: Natale, lauree, compleanni, anniversari o matrimoni. Dal pacchetto regalo inviato al destinatario viene eliminato qualunque riferimento alle spese affrontate.

E per ciò che concerne i marchi, la scelta è davvero ampia: Fossil, Morellato, Chronostar, Maserati, Scuderia Ferrari, Chiara Ferragni, Breil, Kidult e non solo. Sono poi attive diverse promozioni vantaggiose: per esempio, su una selezione di gioielli del brand Bluespirit, gli sconti raggiungono il 50%.

Per dubbi, domande o richieste specifiche il cliente può sempre rivolgersi al team del customer care, raggiungibile via e-mail o tramite numero di telefono. Ordinare online è semplice, basta selezionare l’articolo desiderato, inserirlo nel carrello e procedere con la modalità di pagamento preferita tra carta di credito, bonifico bancario, PayPal o in quattro rate con 4X Oney. Naturalmente, la prerogativa fondamentale in questa fase è la sicurezza.

Le spese di spedizione si azzerano per importi superiori a 39 euro, ma è possibile anche ritirare l’ordine presso uno degli oltre 200 punti vendita dislocati in tutta Italia. Negli store abilitati si può poi approfittare del servizio di personalizzazione del nuovo bijou con l’incisione di iniziali, date o fotografie.

Iscrivendosi al programma fedeltà si riceve la Bluespirit Card che riserva sconti customizzati, varie agevolazioni, oltre che un regalo di benvenuto. Infine, nell’improbabile ipotesi in cui il prezioso acquistato non dovesse rispettare le aspettative, è garantito il reso entro 30 giorni.

