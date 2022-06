Più Europa: Della Vedova, 'con Azione progetto autonomo che funziona'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Più Europa, insieme a Carlo Calenda e Azione, ha scelto di fare una cosa inedita. Nella politica, come vediamo in questi giorni, si assiste più a divisioni che non a unioni. Noi invece abbiamo deciso di metterci insieme e puntare su un progetto comune e, come dimostrano i risultati delle amministrative, l'asse con Calenda funziona".

Lo ha detto a Radio Fantastica il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Affari Esteri, Benedetto Della Vedova.

"Abbiamo dimostrato che un’opzione politica ed elettorale che non appartiene agli schieramenti di sovranisti o populisti ha uno spazio politico. Oltre alle idee devi però avere le persone giuste e noi ce le abbiamo come si è visto a Palermo con Fabrizio Ferrandelli. Il nostro non è un progetto ‘centrista’. Tutte le nuove sigle che stanno venendo fuori ora al centro – ha sottolineato – hanno prospettive diverse dalle nostre".

"Il nostro progetto ha un perimetro molto più netto, europeista, liberal-democratico e riformista. Siamo distinti dalle due coalizioni. Non siamo un pezzo del campo largo perché il Pd lo ha pensato a partire dall’alleanza con il M5S di Conte che più ha contradetto il governo Draghi. E vedremo se il Pd proseguirà con questa alleanza. Io penso per altro che alla fine Conte farà altre scelte. Noi però intanto siamo in campo con le nostre idee per crescere con il nostro progetto”, ha concluso Della Vedova.