Pi Greco Day, cos’è e perché si festeggia il 14 marzo

Oggi, 14 marzo 2022, si festeggia, come ogni anno, la giornata mondiale del Pi Greco: di cosa si tratta e perché la ricorrenza cade proprio in questa data.

Giornata mondiale del Pi Greco: che cos’è?

Oggi è il PI Day, la giornata mondiale del Pi Greco.

Il Pi Greco corrisponde alla famosa cifra 3,14, che in realtà è un’abbreviazione di una serie decimale infinita, presente in tutti i tomi di matematica del mondo.

Perché la giornata mondiale del Pi Greco si festeggia proprio il 14 marzo

Ma perché questa ricorrenza cade proprio oggi? La risposta in verità è piuttosto semplice. Nella datazione americana, infatti, si è soliti, rispetto alla nostra, invertire mesi e giorni. Perciò quello che per noi è il 14/3, per loro diventa il 3/14, quindi il 14 marzo.

In questo 2022 si è arrivati alla 34esima ricorrenza del PI Day, organizzato per la prima volta dal fisico americano Larry Shaw nel 1988, presso il San Francisco Exploratorium. Da allora il Pi Greco Day ha preso sempre più piede e viene festeggiato, in particolare da nerd ed esperti del settore, davvero in tutto il mondo.