Contagi in calo, ricoveri diminuiti e incidenza tra le più basse d'Italia: i numeri del Piacentino vanno verso quelli della zona bianca.

Il territorio piacentino va verso numeri da zona bianca: l’incidenza settimanale dei casi ogni 100 mila abitanti è pari a 92 (la soglia per la fascia meno restrittiva è 50), e nell’ultima settimana le infezioni sono diminuite del 9,3%.

Piacentino verso zona bianca

Secondo quanto comunicato dall’azienda sanitaria, i nuovi casi positivi registrati a Piacenza e provincia dal 5 all’11 aprile sono stati 263, quasi il 10% in meno rispetto ai sette giorni precedenti. Il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino ha inoltre evidenziato che “siamo una delle province con l’incidenza più bassa in Italia e iniziamo ad avvicinarci alla fatidica soglia dei 50 casi valida per la zona bianca“.

Quanto agli ordini di quarantena o isolamento, essi sono stati 1.309. Cifra anch’essa in diminuzione rispetto ai 1.338 della settimana precedente.

Per quanto riguarda i ricoveri, quelli del periodo considerato sono stati pari a 74 con una media di quattro accessi al pronto soccorso per Covid al giorno. I nuovi pazienti in terapia intensiva ammontano invece a dieci. Anche sul fronte dei decessi le cifre sono molto basse (sei vittime in totale in sette giorni) perché non si sono verificati picchi di infezioni.

L’azienda sanitaria ha poi fatto il punto sulla campagna vaccinale. Per il momento i sanitari hanno somministrato la prima dose del vaccino anti-Covid a 31.594 persone (19,6% della popolazione provinciale). Restano da prenotarsi ancora 3.848 over 80, 3.550 anziani tra i 75 e i 79 anni e 7.290 tra i 70 e i 74 anni.