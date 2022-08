Piacenza: arrestato, 'mai fatto del male a quella donna, l'ho solo aiutata ad alzarsi'**

Milano, 24 ago. (Adnkronos) – "Non le ho mai fatto del male, non ho mai avuto intenzione di fargliene. L'ho solo aiutata a rialzarsi, dopo che era caduta a terra". Sekou Souware, il 27enne originario della Guinea arrestato a Piacenza con l'accusa di violenza sessuale non indietreggia e ieri, anche davanti al gip, ha ribadito di essere innocente, sostenendo di essersi avvicinato per aiutarla, nonostante il suo difensore, l'avvocato Nadia Fioranti, gli abbia detto del racconto della vittima confermato dal testimone che ha anche filmato con il telefonino la scena dello stupro.

"Non so se ha capito la gravità di quanto accaduto – racconta l'avvocato all'Adnkronos – io gli ho spiegato, nel modo più semplice possibile, tutti gli elementi che ci sono contro di lui. Quando è stato arrestato era lucido, non credo fosse alterato da alcol o droga, da allora lui nega di aver fatto violenza a quella donna". Ora il 27enne originario della Guinea e richiedente asilo si trova in carcere e incontrerà nuovamente il suo difensore lunedì pomeriggio.