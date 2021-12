Piacenza, donna in difficoltà ruba sciarpa e guanti: il commerciante non la denuncia

A Piacenza, un'anziana donna in difficoltà ha rubato sciarpa e guanti da una bancarella durante il mercato: il commerciante ha scelto di non denunciarla.

Ha rubato una sciarpa e dei guanti da una bancarella, ma non è stata denunciata dal commerciante, che ha capito di trovarsi di fronte a una persona bisognosa: è successo nella mattinata di mercoledì 22 dicembre nel centro di Piacenza.

Piacenza, donna in difficoltà ruba sciarpa e guanti: è successo durante il mercato in centro

La responsabile è una donna anziana che vive in evidenti condizioni di difficoltà e che, mentre non veniva osservata, si è avvicinata a una bancarella del mercato del centro piacentino per sottrarre una sciarpa e un paio di guanti. La donna ha poi cercato di allontanarsi.

Piacenza, donna in difficoltà ruba sciarpa e guanti: il commerciato ha chiamato la Polizia locale, ma non ha sporto denuncia

Una volta notata la mancanza degli articoli, il commerciante ha chiamato la Polizia locale, che si trovava con una pattuglia nei pressi del mercato.

Gli agenti hanno subito individuato la responsabile del furto, ma il commerciante, una volta fermata la donna, ha scelto di non denunciarla.

Piacenza, donna in difficoltà ruba sciarpa e guanti: “La professionalità va di pari passo all’umanità”

“La professionalità degli agenti non può mai essere disgiunta da una componente di umanità che, come dimostra l’episodio avvenuto stamani al mercato, è fondamentale nel valutare tutte le situazioni, anche grazie all’insostituibile collaborazione dei cittadini“, ha spiegato Mirko Mussi, comandante della Polizia locale.

Leggi anche: Bonaccini contro il tampone ai vaccinati: “Meglio l’obbligo di Green Pass al lavoro”

Leggi anche: La fotografa Michela Mea morta a soli 32 anni stroncata da una malattia