Milano, 23 ago. (Adnkronos) – Il gip di Piacenza ha convalidato l'arresto per Sekou Souware il 27enne originario della Guinea, accusato di aver violentato una donna di origini ucraine. Il giovane, così come chiesto dal pm Ornella Chicca, resta in carcere per la presenza di "gravi indizi di colpevolezza".