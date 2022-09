Monica Patelli è il nuovo presidente della provincia di Piacenza.

Monica Patelli è stata eletta nuovo presidente della provincia di Piacenza. Patelli è sindaco di Borgonovo dal 2021 e candidata del centrosinistra. Ha vinto battendo Paola Galvani, rappresentante del centrodestra e sindaco di Rottofreno. Sono stati 558 amministratori locali (tra consiglieri comunali e sindaci) dei 44 comuni del territorio a poter votare alle provinciali.

I conteggi ufficiali, a dire il vero, sono ancora in corso, ma la vittoria di Monica Patelli pare essere praticamente certa. La maggioranza degli amministratori ha votato per il sindaco di Borgonovo (265 voti contro 217) ma a essere decisivo è stato il voto del Comune capoluogo (23 a 9 per la candidata di centrosinistra).

Monica Patelli: la seconda donna a guidare la provincia di Piacenza

Monica Patelli risulta essere la seconda donna a guidare la Provincia dopo Patrizia Barbieri.

Come fa notare il Piacenza la candidata di centrosinistra avrà quindi l’onore (e l’onere) di amministrare l’ente nonostante il Consiglio provinciale a maggioranza centrodestra.

I complimenti di Katia Tarasconi

Katia Tarasconi, sindaco di Piacenza, si è congratulata sui social con Monica Patelli per la sua vittoria: “La Provincia da stasera ha un nuovo presidente: è Monica Patelli, sindaco di Borgonovo. Complimenti sinceri a un’amministratrice capace e scrupolosa e un altrettanto sincero augurio di buon lavoro”.