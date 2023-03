Piacenza piange Maria Isabela, la bimba di 6 anni morta per influenza

Piacenza in lutto, con tutta la città che piange Maria Isabela, la bimba di 6 anni morta per influenza: da quanto si apprende la è deceduta durante il week end a causa di quella che pare essere stata una miocardite. I media spiegano che Maria Isabela è deceduta a Piacenza per le complicanze di un virus influenzale che ha avuto decorso estremo.

Piacenza piange la piccola Maria Isabela

Il quotidiano la Libertà spiega poi che che la vittima bambina, nata a Piacenza e figlia di una famiglia di origine romena, è deceduta nella notte tra venerdì e sabato. Non ci sono ancora responsi ufficiali asseverati da fonti interne ma pare che la bimba sia spirata a causa di miocardite fulminante, complicazione questa sopravvenuta dopo aver contratto un’influenza di tipo B. La piccola, di una famiglia di origine romena, aveva sintomi influenzali che sono andati peggiorando da giovedì mattina.

Il peggioramento e la corsa al Niguarda

Date le condizioni severe la famiglia aveva chiesto aiuto al 118 ed era stato disposto il trasferimento all’ospedale Niguarda di Milano, ma ogni tentativo è risultato vano. I media fanno sapere che la povera Maria Isabela avrebbe dovuto esibirsi ieri con il coro della sua scuola. La sindaca Katia Tarasconi è annichilita dal dolore: “Come sindaca e soprattutto come madre, abbraccio mamma e papà con tutto l’amore che ho”.