Paura a Piacenza, dove nella notte di Halloween un uomo di 32 anni ha seminato il panico in piazza Cavalli gridando “Allah Akbar” e accoltellando due persone che sono finite in ospedale. I Carabinieri lo hanno arrestato con le accuse di tentato omicidio, lesioni personali aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Hissam Habdul Mahmud, questo il nome del ragazzo di origine egiziana ritenuto il responsabile dei fatti, era destinatario di un decreto di espulsione dall’Italia su ordine del questore e solo qualche giorno prima, il 27 ottobre, era già stato arrestato in via Manzoni alla Farnesiana per aver aggredito la Polizia e danneggiato auto in sosta.

Durante la notte di Halloween una volante lo ha fermato intorno alle 2 per un normale controllo in via Sant’Antonino e il32enne ha estratto all’improvviso un coltello a serramanico tentando di ferire i poliziotti al grido di “Allah Akbar”.

Si è poi spostato in piazza Cavalli sotto i portici del Barino dove ha cercato di colpire gli agenti con i tavolini presenti fuori dai locali.

Piacenza, grida “Allah Akbar” e accoltella due persone: arrestato

Mentre era in corso la colluttazione, Hissam Habdul Mahmud stava anche cercando persone da accoltellare tra i passanti. Ad essere colpiti sono stati un netturbino, che si trovava per caso vicino all’ingresso di palazzo Mercanti, e un poliziotto che per fermarlo ha riportato diversi traumi in varie parti del corpo.