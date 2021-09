Piacenza, viaggio in patria per far infibulare le figlie: padre arrestato

Un uomo ha organizzato un viaggio in patria per far infibulare le figlie. Il padre delle due bambine è stato arrestato a Piacenza.

Un uomo ha organizzato un viaggio in patria per far infibulare le figlie. Il padre delle due bambine è stato arrestato a Piacenza. Una vicenda che ha colpito l’opinione pubblica, che risale all’inizio dell’estate.

Viaggio per far infibulare le figlie: arrestato a Piacenza

Un uomo ha organizzato un soggiorno nel Paese di origine, Africa, per far infibulare le sue due figlie. Le due bambine, residenti a Piacenza e figlie di una famiglia di migranti, sono state infibulate durante questo viaggio. La vicenda è finita in Procura, come riferito dal quotidiano Libertà. Il padre delle due bambine è stato arrestato dai carabinieri. La misura di custodia cautelare è stata eseguita qualche settimana fa e il caso risale all’inizio dell’estate.

L’uomo aveva deciso di approfittare di un viaggio in Africa con la famiglia per sottoporre le sue due figlie all’infibulazione.

Viaggio per far infibulare le figlie: la segnalazione

Questa vicenda è stata segnalata dai medici dell’Asl di Piacenza, che avevano visitato le due bambine. La Procura e i carabinieri, che stanno indagando, per il momento mantengono il massimo riserbo su quanto accaduto. Le ginecologhe dei consultori familiari dell’Ausl di Piacenza e provincia hanno visitato una decina di donne che avevano subito l’infibulazione.

Cristina Molinaroli, ginecologa e responsabile, ha spiegato che le donne più esposte a questa pratica davvero disumana arrivano soprattutto da Egitto, Somalia, Corno d’Africa, Yemen, Guinea, Mali, sud est asiatico e Nigeria.

Viaggio per far infibulare le figlie: in Italia l’infibulazione è punita

Purtroppo capita molto spesso che madri o padri decidano di portare le figlie nei paesi d’origine, con la scusa delle vacanze estive, per far infibulare le bambine, che tornano inevitabilmente in Italia con l’infibulazione.

Spesso vengono indottrinate a ritenere questa pratica corretta. Si tratta in realtà di una pratica disumana, che solitamente viene eseguita dagli 8 giorni ai 12 anni di età. In Italia l’infibulazione è punita secondo la legge del 9 gennaio 2006 e prevede delle pene che vanno dai 4 ai 12 anni di carcere, visto che si è in presenza di lesioni gravi. Il padre di queste due bambine, infatti, è stato arrestato a Piacenza dai carabinieri, che ora stanno indagando su quanto accaduto.