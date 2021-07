Piaggio: venduti in sei mesi 242.800 veicoli a due ruote (+49%) (4)

(Adnkronos) – Piaggio Fast Forward (PFF), la società del Gruppo Piaggio con sede a Boston incentrata sulla robotica e mobilità del futuro, prosegue la commercializzazione del primo innovativo progetto, gita, un robot carrier della tipologia "follow me", unico nel suo genere, in grado di trasportare pesi fino a 20 kg e di seguire il proprietario in ambienti interni ed esterni, con una velocità massima di 10 chilometri orari e un’autonomia di 4 ore.

Gita viene prodotto nello stabilimento di Piaggio Fast Forward situato nel quartiere Charlestown, a Boston. La commercializzazione prevede una prima fase dedicata al mercato statunitense, dove la circolazione di robot per le strade cittadine è già disciplinata.

PFF ha avviato alcuni programmi pilota per testare, insieme a partner attivi in diversi settori di business, ulteriori applicazioni di gita in vari ambiti, tra cui quello turistico, residenziale, retail e nel canale delle consegne dell’ultimo miglio.

Inoltre, lo scorso marzo, PFF ha annunciato una collaborazione con Trimble, società quotata al Nasdaq, per lo sviluppo di robot e macchinari per applicazioni industriali in grado di seguire il personale e altri dispositivi.