Incidente in montagna: il 77enne Giuseppe Frigerio muore in scalata ai Piani ...

L’estate 2023 sarà tristemente ricordata anche per il continuo susseguirsi di tragedie in montagna. Tantissimi scalatori italiani hanno perso la vita tra gli irti sentieri in questi mesi e la medesima sorte è toccata anche al 77enne milanese Giuseppe Frigerio.

Piani di Bobbio, incidente in montagna: morto il 77enne Giuseppe Frigerio

Giuseppe è l’ennesima vittima di una montagna italiana di questo 2023: il 77enne originario di Locate Triulzi è deceduto lo scorso 24 agosto mentre si trovava tra le montagne lecchesi dei Piani di Bobbio. Secondo quanto si apprende, l’uomo sarebbe precipitato dal tratto terminale della cresta Ongania, uno dei pezzi più difficili da affrontare, ma sulla dinamica dell’incidente si sta ancora indagando.

L’intervento dei soccorsi e il decesso del 77enne

Erano circa le ore 12 e 30 quando gli operatori del soccorso alpino sono riusciti a raggiungere il luogo dell’incidente. I medici, arrivati sul posto grazie ad un mezzo dell’elisoccorso decollato dalla base di Caiolo, hanno provato in tutti i modi a rianimare il 77enne, ma per l’uomo non c’era già più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro se non dichiarare l’avvenuto decesso di Giuseppe Frigerio.