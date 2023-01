Piano cottura ad induzione: i migliori del 2023

La cucina è considerata un po’ il regno di casa dove poter cucinare e preparare i piatti per la famiglia. Per agevolare questo compito, invece del solito piano di cottura tradizionale, è possibile optare per altri modelli. Sono sempre più diffusi i modelli di piano cottura ad induzione che riscaldano rapidamente i vari piatti e che sono disponibili a buoni prezzi.

Piano cottura ad induzione

Si distingue da un piano cottura elettrico, perché il modello a induzione genera calore solamente tramite un campo magnetico. Il piano cottura ad induzione funziona soltanto nel momento in cui si appoggia sopra la pentola. Inoltre si caratterizza per una cottura molto rapida ed è possibile anche posizionare padelle e pentole di dimensioni varie.

Riscalda in maniera rapida ed efficiente, oltre a essere un tipo di modello molto facile da pulire. Non si ha pericolo di avere residui di cibo oppure dei piatti bruciati poiché la superficie di questo tipo di piano cottura non si riscalda. La larghezza dei vari modelli disponibili in commercio va dai 30 ai 90 cm, ma possono anche variare a seconda dell’uso e dello spazio che si è in cucina

È possibile regolare e comandare il piano cottura ad induzione grazie a dei tasti che sono posizionati sulla superficie. Ogni tasto permette di esercitare varie funzioni, come il livello di potenza oppure altre modalità e accessori per rendere il cibo e i piatti pronti rapidamente.

Ci sono poi delle caratteristiche da valutare al momento dell’acquisto: le dimensioni, il numero dei fuochi, compreso le zone di cottura che possono variare in base alle proprie esigenze. Sono dotati di varie funzioni come il livello di temperatura oppure lo spegnimento automatico che solitamente è presente nei modelli di fascia alta, Quindi con un prezzo particolarmente elevato

Piano di cottura ad induzione: modelli

Tra i vari modelli di piano di cottura ad induzione, bisogna distinguere una tipologia dall’altra in base ai fuochi. I modelli più piccoli hanno soltanto due fuochi e solitamente sono quelli da incasso che hanno una larghezza di circa 30 cm. Si trovano anche tipologie da tre o quattro fuochi che sono quelle standard.

I modelli da quattro fuochi possono variare di diametro: vanno da 2 a 18 cm sempre a seconda delle padelle e delle pentole con cui poter cucinare. Sono disponibili anche da cinque sei fuochi, ma come sempre, tutto dipende dalle esigenze e necessità di ognuno oltre che, dai membri della famiglia. Sono anche tipologie che permettono di combinare insieme i diversi fuochi in modo da poter cucinare sia contento di piccole, ma anche con quelle più ampie.

Alcune case produttrici optano per dei modelli dotati di collegamento senza fili alla cappa. In questa tipologia, non appena si attiva il piano di cottura ad induzione si attiva anche in automatico la cappa. Alcuni brand hanno sviluppato delle applicazioni da scaricare sul proprio telefono che permettono di controllare il livello di temperatura, impostare il tempo di cottura o anche il timer se si è fuori casa.

Il design è un altro aspetto importante nella scelta di un piano cottura ad induzione. Proprio per questa ragione, ci sono dei marchi che hanno optato per un design elegante oppure particolarmente accattivante in modo da renderlo un accessorio che sia in linea anche con lo stile arredamento della casa. Sono poi diversi i vari brand in circolazione: da Bosch a Candy con modelli adatti a ognuno e per tutte le tasche.

Piano cottura ad induzione: offerte Amazon

L’e-commerce di Amazon presenta diverse tipologie di questo elemento per la cucina disponibile in vari prezzi e promozioni da non perdere. Basta cliccare la foto per visualizzare i dettagli. La classifica qui sotto propone i tre modelli migliori di piano cottura ad induzione con le offerte maggiormente vantaggiose di cui approfittare con la descrizione di ogni articolo.

1)Candy CID30/G3

Un piano cottura a due fuochi del noto marchio che risulta essere molto sicuro ed efficiente, oltre alla facilità d’uso. Dotato di indicatore di calore e timer per poter cucinare tutti i piatti che si vuole In tempi rapidi. E’ possibile cucinare con una padella fino a tre porzioni e permette di gestire i comandi anche da remoto.

2)Electrolux LIL61443BW piano cottura

Un modello di colore bianco dallo spegnimento automatico che riscalda velocemente ogni piatto è portata. Permette di bollire l’acqua rapidamente diminuendo il calore. Permette di preparare qualsiasi piatto In tempi rapidi rispetto ai metodi tradizionali e classici. Un modello dotato di ogni comfort che è possibile gestire in modo tranquillo.

3)AEG MultipleBridge piano cottura

Un piano cottura a 4 fuochi resistente ai graffi e dal design molto elegante. Dotato della funzione Doppio Bridge che permette di cuocere più pietanze contemporaneamente grazie a superfici particolarmente ampie. Le zone di cottura si adattano a pentole di ogni dimensione per varie superfici. I comandi sono ad accesso diretto in modo da gestirli in completa autonomia.

