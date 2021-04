Piano dietetico per l’estate: consigli e rimedi naturali

Il piano dietetico prevede una alimentazione sana correlata all'attività fisica per essere in forma per l'estate.

In vista dell’estate e della tanto temuta prova costume, bisogna cominciare a correre ai ripari, soprattutto se durante l’anno ci si è lasciati andare a stravizi, per cui il fisico ne ha risentito. Per dimagrire, bisogna impostare un piano dietetico in modo da capire gli alimenti e le calorie da assumere. Vediamo come fare.

Piano dietetico

In vista della prova costume, per perdere i chili in eccesso e apparire in forma in spiaggia, una ottima strategia per portare a termine i risultati e abbattere i chili di troppo, è sicuramente quella d’impostare un ottimo piano dietetico adatto per prepararsi al mare. Per questa ragione, è molto importante affidarsi a un esperto del settore che, in base a una serie di fattori, valuterà il regime adatto per ognuno.

Si tratta di un piano dietetico che bisogna portare avanti, non solo per prepararsi all’estate e alla prova costume, ma che è importante proseguire, anche quando si consumano dei pasti in spiaggia. I punti chiave riguardano sia l’alimentazione con cibi specifici che abbiano poche calorie, ma anche una discreta attività fisica che può essere la passeggiata, il nuoto, ecc.

Soltanto in questo modo è possibile riuscire a ridurre i chili in eccesso ed essere in forma per l’appuntamento con il mare e la spiaggia. Se si segue un piano dietetico, è possibile tenere sotto controllo le privazioni e al tempo stesso salvaguardare la salute, in quanto i chili in più possono portare a dei problemi all’apparato respiratorio, cardiocircolatorio, oltre ad altre problematiche che, in questo modo, è possibile cercare di valutare con attenzione.

Prima di cominciare a stilare un buon piano dietetico, bisogna ovviamente sempre rivolgersi a un esperto e mai seguire diete restrittive o troppo rigide che non sempre donano i risultati sperati.



Piano dietetico: consigli

Le regole da seguire affinché il piano dietetico abbia successo e vada a buon fine sono molto semplici, ma è importante seguirlo in ogni suo punto in modo da ottenere importanti e utili risultati. Prima di tutto, bisognerà bandire dalla tavola tutti quei cibi che sono fonte di calorie e tantissimi grassi, quindi formaggi stagionati, fritti, bevande gassate e anche alcolici.

Bisogna limitare l’uso del sale che è causa d’inestetismi, quali cellulite e ritenzione idrica preferendo spezie come la curcuma, che è anche il componente essenziale di un integratore quale Piperina e Curcuma Plus oppure le erbe aromatiche, quali timo, rosmarino, maggiorana che danno sapore ai cibi.

L’acqua naturale deve accompagnare l’intera giornata, proprio ai fini dell’idratazione stessa, ma sono anche ammessi tè verde e caffè, a patto che non siano zuccherati. Nel piano dietetico non è consigliabile rinunciare ai pasti che sono fondamentali e non aiutano nella perdita di peso in quanto rischiano di creare seri danni e compromettere l’indebolimento dell’organismo.

La frutta e la verdura sono particolarmente indicate in un piano dietetico in quanto sono fonte di vitamine e sali minerali, oltre a fare bene all’organismo. Gli spuntini sia di metà mattina che di pomeriggio sono sempre raccomandati e devono essere a base di un frutto oppure di un ghiacciolo a base di frutta.

Qui è possibile trovare un esempio di piano dietetico per un giorno.

Colazione: te oppure una spremuta insieme a delle fette biscottate integrali

Spuntino di metà mattina e pomeriggio: un frutto

Pranzo: carne bianca con contorno di verdure e un frutto

Cena: insalata e del te verde prima di andare a dormire

Il miglior integratore naturale

Per maggiori benefici e risultati per la forma fisica in spiaggia, è consigliabile aggiungere al piano dietetico e all’attività fisica, anche un buon integratore e il migliore è sicuramente Piperina & Curcuma Plus. Un prodotto a base naturale della linea italiana Natural Fit, che ha notevoli proprietà sul fisico.

Un integratore alimentare che stimola il metabolismo aiutando a perdere peso, brucia le calorie, oltre a favorire un miglioramento dell’assimilazione digestiva. Inoltre, permette di saziarsi, riducendo l’appetito evitando così di abbuffarsi e perdere peso in eccesso. Ha proprietà depuranti sia per i reni, l’intestino e il fegato mantenendo la forma per diverso tempo.

Piperina & Curcuma Plus è notificato dal Ministero della Salute, il che fa notare quanto sia un prodotto davvero efficace e di qualità per tutti coloro che vogliono dimagrire in modo sano.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Gli stessi esperti lo consigliano per le sue qualità e vantaggi che porta. Bisogna assumerne una compressa prima dei pasti insieme a un bicchiere d’acqua abbondante per notare subito importanti e utili risultati.

Un integratore che funziona molto bene anche grazie agli ingredienti naturali che si trovano al suo interno che non sono fonte di effetti collaterali o controindicazioni. All’interno di questo prodotto a base naturale si trova la piperina, molto importante in quanto accelera il processo metabolico permettendo di dimagrire in tempi brevi, la curcuma che è una spezia molto importante e usata in cucina, oltre ad avere proprietà depuranti e disintossicanti dal momento che elimina le scorie e le tossine. Per dare ancora più efficacia e potenziare i due ingredienti principali, vi è anche il silicio colloidale che protegge la pelle, i tendini e le ossa.

I consumatori interessati a ordinare questo integratore, considerando che è esclusivo e originale, possono acquistarlo solo alla pagina ufficiale. Il prodotto è in offerta al costo di 49€ per 4 confezioni (invece di 200€) con spedizione gratis. Si accettano pagamenti con Paypal, carta di credito oppure in contanti al corriere stesso.

