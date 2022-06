Piano europeo di lotta contro il cancro, Sara Cunial vota no: “È scritto da Bill Gates”

La deputata Sara Cunial è stata l'unica a non aver votato il piano europeo contro la lotta al cancro. Il motivo lo ha spiegato su Telegram.

La Camera dei deputati si è espressa a favore del Piano europeo per la lotta contro il cancro o meglio tutta, eccetto la deputata del Gruppo Misto Sara Cunial. A spiegare cosa l’ha portata a dire no è stata la stessa deputata attraverso una comunicazione su Telegram: “È scritto da Bill Gates”, ha affermato.

Come è noto, non è la prima volta che fa parlare di sé per le sue opinioni. Sara Cunial è infatti una nota No Vax.

Piano europeo per la lotta contro il cancro, perché Sara Cunial ha votato no

Le parole di Sara Cunial sulla mozione approvata in Parlamento lascia ben poco ad altre interpretazioni:

“Oggi alla Camera è stata votata la mozione numero 1-00427 riguardante ‘l’attuazione delle misure previste nel Piano Europeo di lotta contro il Cancro’, quello, per intenderci, scritto da Gates e Gavi e promosso a Davos ed Aspen.

La mozione, appena approvata con il mio SOLO voto contrario, è stata promossa da tutti i partiti, maggioranza e opposizione, nuova e vecchia”.

“Alla faccia della sovranità nazionale”

Non è finita qui. Oltre ad attaccare il piano sulla lotta contro il cancro ha criticato il vaccino contro il Papilloma virus che è stato definito dalla deputata “uno dei più pericolosi della storia”. Ha anche affermato che “I vaccini a RNA sono tra le cause del cancro stesso”.

Non ultimo facendo i nomi di chi ha votato la mozione senza troppi di giri di parole ha scritto: “Leggete bene i nomi di chi ci sta condannando a vivere (e a morire) da schiavi”.