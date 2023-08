Piantedosi a Bologna ricorda strage: verità giudiziaria acquisita

Bologna, 2 ago. (askanews) – La presenza di un rappresentate del governo alle commemorazioni per la strage di Bologna “è necessaria per onorare le vittime della strage” ma soprattutto “testimoniare la compartecipazione delle istituzioni al dolore e al bisogno di verità e giustizia dei familiari in una città che è anche la mia. Una condivisione senza riserve che non ammette oblio e parte dal riconoscimento della verità giudiziaria acquisita”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in un passaggio del suo intervento alle commemorazioni per il 43esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna.