Piantedosi, a Napoli le forze dell'ordine hanno evitato "danni più gravi" dei tifosi dell'Eintracht

Secondo il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, “solo grazie alla consueta competenza, all’equilibrio e alla concretezza” delle forze dell’ordine “si sono evitati danni più gravi” che “la deprecabile violenza di alcuni gruppi di teppisti avrebbe potuto causare” prima della partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte.

Anche il capo della Polizia, Lamberto Giannini, ha evidenziato “l’equilibrio” che ha permesso di evitare “ben più gravi conseguenze”.

Piantedosi, “gratitudine alle forze dell’ordine” per i disordini di Napoli-Eintracht

Matteo Piantedosi ha espresso “grande apprezzamento e gratitudine alle forze dell’ordine” e “solidarietà e vicinanza” agli agenti feriti durante i disordini di Napoli e sottolineato come le “preoccupanti evoluzioni” nel mondo delle “frange estreme delle tifoserie” impongano “una rinnovata riflessione sugli strumenti da mettere in campo”.

Identificati oltre 400 ultras tedeschi

In pieno centro a Napoli, nelle ore che hanno preceduto la gara con l’Eintracht Francoforte, si sono viste scene di guerriglia urbana, che hanno terrorizzato passanti e commercianti. I tifosi tedeschi si sono scontrati con decine di persone con il volto coperto da caschi. In via Calata Trinità Maggiore ci sono stati lanci di oggetti e sono stati rovesciati i bidoni della spazzatura. Una macchina della Polizia è stata incendiata.

Più di 400 ultras tedeschi sono stati identificati tra la serata di mercoledì 15 e la mattinata di giovedì 16 marzo 2023. Le loro posizioni sono al vaglio degli investigatori.