Piantedosi: dati su femminicidi allarmanti, repressione non basta

Piantedosi: dati su femminicidi allarmanti, repressione non basta

Roma, 5 mar. (askanews) – “I dati sui femminicidi sono ancora allarmanti e confermano che le iniziative di prevenzione e di contrasto richiedono innanzitutto di essere accompagnate da azioni positive, in grado di incidere in profondità sul piano culturale, attraverso la promozione in ogni campo dei valori della parità e del rispetto, con una particolare attenzione rivolta alle nuove generazioni”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo alla Camera a un’interrogazione sull’ulteriore incremento delle azioni di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne.