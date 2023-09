Piantedosi: "Maxi operazione a Caivano non sarà episodio isolato"

Roma, 5 set. (askanews) – “Non sarà un episodio isolato, stanno crescendo le periferie, non solo in senso fisico, e noi ce ne faremo carico, almeno per quello che riguarda la sicurezza”. Così il ministro dell’Interno Piantedosi ha commentato la maxi operazione coordinata di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza a Caivano, in provincia di Napoli, al centro delle cronache dopo il caso delle due bambine vittime di violenza sessuale.

Operazioni di questo genere avverranno “non solo al Sud, ma in tutte le periferie”, ha aggiunto il ministro “ho chiesto ai prefetti di fare una ricognizione delle situazioni analoghe che ci sono, inaugureremo una stagione di continuità”.