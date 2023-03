Piantedosi: "Soccorso avviene se segnalazione emergenza"

Milano, 7 mar. (askanews) – “Per rendere comprensibile il quadro normativo, a costo di una qualche semplificazione, preciso che gli interventi operativi in mare sono riconducibili a due missioni statali. Quella di Law Enforcement e quella di ricerca e soccorso, cosiddetta Sar. E’ essenziale chiarire che l’attivazione dell’intero sistema di search and rescue non può prescindere da una segnalazione di una situazione di emergenza. Solo ed esclusivamente se c’è tale segnalazione, si attiva il dispositivo Sar. Laddove, invece, non venga segnalato un distress, l’evento operativo è gestito come un intervento di polizia, anche in ragione di quanto prima osservato circa la capacità di soccorso delle nostre unità navali. È esattamente quanto avvenuto nel caso in questione”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nella sua informativa alla Camera sul naufragio al largo di Crotone.