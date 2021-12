Piazza San Carlo, Appendino in chat: “Se esce che non avevamo soldi per gli steward siamo morti”

In una chat risalente a due giorni dopo i fatti di Piazza San Carlo, il sindaco Appendino ammette la mancanza di steward per motivi economici.

Ha gelato le coscienze una frase scritta dall’ex sindaco di Torino Chiara Appendino in una chat a poche ore dagli eventi di Piazza San Carlo dove, durante la proiezione della finale di Champions fra Juve e Real Madrid, si creò un’ondata di panico tra la folla che provocò 1.500 feriti e due morti.

Appendino sui fatti di Piazza San Carlo

Così scriveva l’ex prima cittadina all’ex capo di gabinetto, Paolo Giordana: “Se viene fuori che gli steward non c’erano per problemi di soldi siamo morti“. La conversazione è stata illustrata il 9 dicembre 2021 davanti alla corte d’Assise dagli avvocati Claudio Strata e Giancarla Bissattini, difensori di uno dei nove funzionari pubblici imputati per cui sta proseguendo il processo.

Questo riguarda le presunte lacune in materia di gestione e sicurezza.

La tesi dei legali è che il viceprefetto Dosio e la Commissione provinciale di vigilanza da lui presieduta non possono essere considerati responsabili per le omissioni di altri soggetti. Hanno infatti sottolineato che nessuno informò la prefettura sulla mancanza degli steward: l’agenzia Turismo Torino, deputata all’organizzazione dell’evento, aveva infatti scritto che per ragioni economiche non era possibile stanziarli e aveva provveduto a mobilitare la Polizia, ma di questo la Commissione non seppe nulla.

Appendino sui fatti di Piazza San Carlo: la chat

Nella chat in questione, l’Appendino chiede a Giordana se “sapevamo che la questura ci aveva chiesto di mettere gli steward e che non avevamo soldi” che gli risponde che non era una richiesta specifica per Torino e che “se gli steward fossero stati indispensabili ci avrebbero dovuto mettere quella prescrizione: non lo hanno fatto, affari loro“. Questa la risposta del sindaco: “Io non la farei così semplice, su sta’ roba verrà fuori un merdone unico“.