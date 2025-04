Roma, 26 apr. (askanews) – L’alba è sorta su Piazza San Pietro in piena attività con i preparativi per i funerali di Papa Francesco; poi il flusso dei fedeli che popolano l’enorme piazza per assistere alle esequie, abbracciati dal colonnato del Bernini. Chi non riesce ad accedere potrà seguire la cerimonia e poi la traslazione del feretro verso Santa Maria Maggiore attraverso i maxischermi sistemati in alcune grandi piazze cittadine.