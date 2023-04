Piazzapulita, Ezio Mauro su Berlusconi: "Voleva sedurre. Era un animale da campagna elettorale"

L’apertura della puntata di Piazzapulita di giovedì 6 aprile è stata dedicata al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in queste ore ricoverato in terapia all’ospedale San Raffaele. Il giornalista Ezio Mauro ha dichiarato del Cavaliere: “Berlusconi voleva sedurre, conquistare, non gli bastava il voto. Voleva essere amato. Voleva che ci fosse il riconoscimento che lui fosse il più bravo. Riteneva che chi lo criticava lo facesse per partito preso. Nelle nostre critiche non c’era nulla di personale. Era un animale da campagna elettorale”.