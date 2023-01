Piazzolla in lacrime per Gina Lollobrigida a Domenica In, è bufera sui social

L’intervista di Mara Venier ad Andrea Piazzolla, ospite a Domenica In, ha indignato i telespettatori che hanno accusato il programma di voler speculare sulla morte di Gina Lollobrigida.

Ospite a Domenica In, Andrea Piazzolla, ex factotum di Gina Lollobrigida, è stato duramente criticato per la sua partecipazione al programma sui social. Molti telespettatori, infatti, hanno criticato l’ospitata e l’impostazione data all’intervista.

In studio, tra le lacrime, Piazzolla ha ribadito la sua vicinanza alla diva negli ultimi anni della sua vita e ha lanciato delle frecciatine alla magistratura mentre la padrona di casa lo invitava ad assumersi piena responsabilità delle sue affermazioni.

La Venier, inoltre, ha anche ricordato all’uomo che lei stessa ha dovuto fare i conti con “una denuncia” per aver raccontato di alcune vicende di Lollobrigida.

Tra gli argomenti affrontati a Domenica In, Piazzolla ha parlato del difficile rapporto tra la diva e il figlio Mirko. “Purtroppo loro non devono avere avuto un rapporto facile. Mirko non aveva la mamma tutta per lui, essendo Gina così famosa. Questo deve avergli causato problemi.

Gina era una donna molto forte, dava il massimo e voleva il massimo. Non sono riusciti mai a ‘prendersi’, prima ancora che arrivassi io”, ha detto.

Le parole dell’ex factotum della diva

L’uomo e Lollobrigida si sono incontrati per la prima volta nel 2009 ma la frequentazione è diventata più assidua a partire dal 2012. Dall’anno successivo, nel 2013, Piazzolla ha riferito che è iniziato un “incubo”. Scagliandosi contro la magistratura, ha dichiarato: “Nel 2013 l’incubo, la scoperta del matrimonio per procura con Rigau.

Milko non si è mai chiarito con la madre e si è schierato con Rigau. Poi ci sono state una serie di cause, una follia. La cosa più grave è che c’è una parte della giustizia per bene, ma un’altra parte che fa acqua da tutte le parti. Come si può togliere a una persona che sta bene un avvocato? E come avvocato le è stato imposto il compagno dell’associata dello studio che difendeva Mirko, Dimitri e Rigau, che a sua volta nomina come consulente lo stesso consulente di Rigau.

Gina con tutte le forze ha provato a fare ricorsi, una sorta di lotta contro i mulini a vento. Chiese di cambiare l’amministratore di sostegno e il giudice al posto di darle retta ha messo una persona tra Gina e l’amministratore di sostegno. Sappiamo tutti i tempi della giustizia, ci vogliono mesi. Invece, cosa strana, quando chiedeva una cosa, il giorno dopo arrivava il decreto”.

È a questo punto che Zia Mara ha affermato: “Io già ho preso una denuncia, quindi tu ti prendi tutta la responsabilità di ciò che dici oggi”. Al che, l’uomo ha risposto con prontezza: “Assolutamente”.

Bufera sui social dopo le parole di Piazzolla su Lollobrigida a Domenica In

L’intervista all’ex factotum della Lollobrigida non è stata apprezzata dai telespettatori che hanno postato commenti infuocati su Twitter. In molti hanno sottolineato che invitare Piazzolla, attualmente al centro di vicende giudiziarie, sia stata una pessima mossa per un servizio pubblico mentre altri hanno accusato Domenica In di voler speculare sulla morte della diva.

Sul social, quindi, sono stati postati commenti come “Sono basita dalla sceneggiata napoletana in onda su Rai Uno”, “A #DomenicaIn su Rai 1 si celebra Gina Lollobrigida parlando dei problemi giudiziari tra il suo assistente ed i suoi parenti. La Rai, oggi” o ancora “Come mai questa difesa così forte mediaticamente della tv di Stato per questo tizio?”, “Ma non era affranto? Sta solo lanciando siluri contro la magistratura…”, “Il più bel regalo per Gina Lollobrigida sarebbe stato ricordarla per ciò che è stata, non per il gossip e le vicende giudiziarie degli ultimi anni”, “Questo attacco al figlio e al nipote nei giorni di lutto è vergognoso”; “I processi si fanno nelle aule giudiziarie. La tv non è una succursale”, “Ancora a parlare di Gina? Basta, è uno scempio lasciate le questioni a chi di dovere e BASTA!”, “Una intervista schierata e palesemente senza alcun contraddittorio” e, infine, c’è chi si è domandato “Dove è finito il direttore di Rai?”.