Picasso 1973-2023, mostre in tutto il mondo per 50 anni da morte

Picasso 1973-2023, mostre in tutto il mondo per 50 anni da morte

Picasso 1973-2023, mostre in tutto il mondo per 50 anni da morte

Malaga, 7 dic. (askanews) - In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Pablo Picasso, che ricorre l'8 aprile 2023, si terranno celebrazioni in tutto il mondo per ricordare le sue opere e la sua eredità artistica. Nato a Malaga il 25 ottobre 1881 e morto nella cittadina francese di...

Malaga, 7 dic. (askanews) – In occasione del cinquantesimo anniversario della morte di Pablo Picasso, che ricorre l’8 aprile 2023, si terranno celebrazioni in tutto il mondo per ricordare le sue opere e la sua eredità artistica. Nato a Malaga il 25 ottobre 1881 e morto nella cittadina francese di Mougins l’8 aprile 1973, Pablo Picasso è uno dei pittori più celebri della storia dell’arte occidentale. Il suo linguaggio espressivo, libero e multiforme continua a influenzare l’arte e il pensiero contemporaneo.

Mostre e celebrazioni sia in Europa che negli Stati Uniti. Attualmente sono 42 quelle già programmate: 16 in Spagna, 12 in Francia, 7 negli Stati Uniti, 2 in Germania, 2 in Svizzera, una a Monaco, una in Romania e una in Belgio.